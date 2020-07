Steuerreform bringt bis 1000 € Entlastung

Burgenlands Landeschef Hans Niessl rechnet sich "Rückenwind" von der Steuerreform für die Landtagswahl am 31. Mai aus. Seine Hoffnung ist nicht ganz unberechtigt: Tatsächlich dürfte jener Tausender an Entlastung herausschauen, den Niessl als Erster bereits am 30. November in der ORF-Pressestunde als Ziel der Lohnsteuersenkung ausgerufen hat. Der rote Landeshauptmann damals: "Sonst kann man nicht von einer Entlastung des Mittelstandes sprechen. Mehr netto vom Brutto heißt 1000 Euro mehr im Jahr." "Ja, 1000 Euro pro Jahr an Entlastung ist erreichbar", sagt jetzt ein Steuerexperte zum KURIER, der erste Berechnungen aufgrund der absehbaren neuen Tarifstufen anstellt. Natürlich sind 1000 Euro nicht in allen Einkommensklassen drin, aber ab einem Bruttomonatsbezug von 2500 Euro – und darüber – könne mit dem besagten Tausender gerechnet werden.

Hauptverantwortlich ist dafür die paktierte Reduktion des Eingangssteuersatzes von 36,5 auf 25 Prozent für Jahreseinkommen zwischen 11.000 und – höchstwahrscheinlich – 18.000 Euro (diese Grenze ist noch nicht fixiert).

Als neuer, zweiter Steuersatz wird noch über 34 ( ÖVP) bzw. 35 Prozent ( SPÖ) für Jahreseinkommen in der Bandbreite von 25.000 bis 30.000 Euro (end-)verhandelt. Die Senkung der beiden unteren Tarifstufen macht den Löwenanteil der Entlastung aus. Aus Budgetsicht erstaunlich ist, dass allein die Reduktion des Eingangssteuersatzes mit 2,8 Milliarden Euro mehr als die Hälfte der gesamten Steuerreform kostet. Sie soll ein Volumen von rund fünf Milliarden haben.