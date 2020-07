Neue Ideen: "Erbschaftssteuer light"

Steuern rauf bei Ressourcen, und den Faktor Arbeit entsprechend entlasten: Bei dieser Steuerreform wird offenbar kein Wert auf eine ökologische Steuerung gelegt. "Die Chancen einer ökologischen Steuerreform sind früher bedeutend intensiver diskutiert worden", umschreibt Umweltökonom Stefan Schleicher vorsichtig das Problem. "Derzeit haben wir Ökosteuern in Höhe von acht Milliarden. Allein im Bereich der Autos wäre es leicht, eine zusätzliche Milliarde einzuspielen, die dann für die Entlastung der Lohnsteuer verwendet werden könnte. Das wäre ein Fünftel dieser Steuerreform." Schleicher schlägt vor, die in Österreich niedrige Mineralölsteuer in den kommenden vier Jahre jeweils um 5 Cent zu erhöhen, dafür könne die motorbezogene Versicherungssteuer gesenkt werden, um einen sozialen Ausgleich zu schaffen.