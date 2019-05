Steuerreform aus Expertensicht: "Zweimal eine halbe Entlastung"

„Die Steuerreform ist zu begrüßen, sie ist ein Schritt in die richtige Richtung“, sagt Lukas Sustala, Steuerexperte der wirtschaftsliberalen Denkfabrik Agenda Austria.

Nur vier Länder (darunter Deutschland) besteuern den Faktor Arbeit bisher höher als Österreich. Gemessen an den hohen Arbeitskosten haben wir also die fünftniedrigsten Nettolöhne in der EU, sagt Sustala.

Die Regierung gehe nun in vielen, kleinen Schritten eine Entlastung an. Sustala: „Wir bei der Agenda Austria plädierten ja für zwei ordentliche Entlastungen: Zuerst die kräftige Entlastung der Arbeitseinkommen und in einigen Jahren eine kräftige Entlastung der Unternehmenssteuern. Die sollte dann investitionsfreundlicher gestaltet sein – etwa über Abschreibungsmodalitäten. Jetzt haben wir die österreichische Lösung, zweimal eine halbe Entlastung, die auch noch gestreckt wird.“