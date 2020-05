Steuerpaket: Leitl blitzt bei Regierung ab

Seit Tagen wurde darum gerungen, was im Steuerpaket enthalten bleibt – und was noch herausgenommen werden könnte. Vor allem die Wirtschaft, angeführt von Kammer-Boss Christoph Leitl, lief gegen diverse Vorhaben der Regierung Sturm. Am Dienstag war klar, dass die Unternehmer-Vertreter vergeblich gekämpft haben: Die zentralen Forderungen werden nicht erfüllt. Das sogenannte „Abgabenänderungsgesetz“ wird am Mittwoch weitgehend unverändert vom Ministerrat abgesegnet – und ins Parlament geschickt werden.

Leitl ereilten die unerfreulichen Nachrichten auf einer Dienstreise in Mexiko: Die GmbH light, die erst im Vorjahr eingeführt worden ist, wird wieder zurückgenommen. Für das Stammkapital reichen anfangs zwar weiterhin 10.000 Euro, allerdings muss ein Teil des Gewinnes künftig dafür aufgewendet werden, das Kapital aufzustocken. Auch die Körperschaftssteuer (KÖSt) wird sukzessive angehoben. Bisher waren lediglich 500 Euro KÖSt fällig. In Zukunft ist nach zehn Jahren die Mindest-KÖSt von 1750 Euro pro Jahr abzuliefern.

Auch beim Gewinnfreibetrag werden die Verschärfungen bleiben, wie sie die Regierung geplant hat. Das heißt, der Freibetrag kann nicht mehr für den Kauf von Wertpapieren geltend gemacht werden.