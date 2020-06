Erbe ab 300.000 Euro sanft besteuern

Der ÖGB habe "ein anderes" Vermögenssteuer-Modell als die SPÖ. Mit diesem Satz ließ Gewerkschaftsboss Erich Foglar Sonntagabend im ORF aufhorchen. Er wollte offenkundig nicht die Kritik für das "überzogene" SPÖ-Modell von Finanzrechtler Werner Doralt einstecken.

Bislang hatte es stets geheißen, die SPÖ habe den ÖGB-Vorschlag für die Steuerreform auf Punkt und Beistrich zur Parteilinie gemacht. Was steckt nun also hinter Foglars Aussage? Warum distanziert er sich?

Klar ist: Wenn SPÖ und ÖGB unterschiedliche Positionen vertreten, schwächt das die roten Verhandler bei den Gesprächen am Mittwoch (siehe Zusatzartikel unten). Die ÖVP, die die rote "Millionärssteuer" klar ablehnt, bekommt damit ein neues Gegenargument in die Hand. Es lautet sinngemäß: Ihr SPÖler seid Euch ja nicht einmal einig, was ihr da genau wollt.