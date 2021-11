Sterbeverfügungsgesetz: Katholische Kirche ortet "nicht akzeptable" Mängel

In der Stellungnahme der Bischöfe werden auch noch weitere Punkte benannt, die einer drohenden „lebensfeindlichen Dynamik Einhalt gebieten sollen“. Insbesondere setzen sie sich für ein verfassungsrechtlich verankertes Verbots der „Tötung auf Verlangen“, also der aktiven Sterbehilfe ein. Aus Sicht des Episkopats ist die Legalisierung der Suizidbeihilfe „Teil eines schleichenden Kulturbruchs, der sich der Illusion einer totalen 'Machbarkeit' des Lebens verschrieben hat“.

"Darf nicht zum gesellschaftlichen Normalfall werden"

Ausdrücklich begrüßt wird von der römisch‐katholischen Kirche hingegen der von der Regierung geplante Ausbau der Hospiz‐ und Palliativversorgung. „Auf sie muss es einen Rechtsanspruch geben und die dafür nötige Finanzierung ist zeitnah sicherzustellen“, zitierte der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Salzburgs Erzbischof Franz Lackner, am Freitag in einer Pressekonferenz aus der gemeinsam erarbeiteten Stellungnahme des Episkopats. Auch für die evangelische Kirche darf assistierter Suizid nun nicht zum „gesellschaftlichen Normalfall“ werden. Dieser sei auf „dramatische Ausnahmefälle“ zu beschränken, in denen Barmherzigkeit gefragt ist, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme der evangelischen Kirche A.B. und H.B. zum neuen

Gesetz. Gleichzeitig begrüßten die Protestanten den geplanten Ausbau der Hospiz‐ und Palliativversorgung, kritisierten aber etwa das Fehlen eines Rechtsanspruches darauf. „Die Evangelische Kirche plädiert für klare Schutzregelungen.

Ist die freie Willensbildung sichergestellt, dürfen die rechtlichen Vorgaben nicht so gestaltet sein, dass die Inanspruchnahme des assistierten Suizids de facto unmöglich ist“, heißt es wörtlich in der Stellungnahme. Positiv gewürdigt wird insbesondere das zweistufige Verfahren für die Errichtung einer Sterbeverfügung.