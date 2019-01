Stelzer: „Arbeitswillige Wiener herzlich willkommen“

In der Bundeshauptstadt, wo laut Kanzler Sebastian Kurz in den Familien immer öfter nur noch die Kinder in der Früh aufstehen (das sagte er kürzlich in der Debatte um die Mindestsicherung), kommen auf eine offene Stelle 11,6 Arbeitslose (siehe Grafik). In Oberösterreich sind es 1,9 Arbeitslose.

Stelzer spricht eine Einladung aus: „Alle arbeitswilligen Wienerinnen und Wiener sind in Oberösterreich herzlich willkommen.“ Man müsse ja auch bedenken: „Mit der Bahn ist man vielleicht schneller in Linz in der Arbeit als in Wien mit dem Auto.“