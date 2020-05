Drei gar unterschiedliche Herausforderer

30.000 Hausbesuche wollen die Grünen bis zum Wahltag absolvieren, dabei rücken sie Bildungsthemen, Kinderbetreuung und Regierungskontrolle ins Zentrum. "Die Frage ist: Gelingt es endlich, dass rot-schwarze System aufzubrechen, aber die FPÖ nicht zuzulassen?" Immerhin: Bei der EU- und Nationalratswahl waren die Grünen in Graz schon die stimmenstärkste Partei.

Dort fischt aber auch die KPÖ: In Graz sind die Kommunisten zweitstärkste Fraktion im Gemeinderat, sitzen seit 1998 im Stadtsenat. Seit 2005 sind die Dunkelroten auch wieder im Landtag. 4,4 Prozent erreichte Claudia Klimt-Weithaler 2010, zumindest so viel sollen es diesmal wieder sein. "Wir stehen den Menschen am nächsten, haben mit Postenschacher nix zu tun." Leistbares Wohnen und soziale Gerechtigkeit stehen im Wahlprogramm, wie immer. Und ein gewisser Gewöhnungseffekt. "Die Erstwähler in Graz kennen ja nur eine Regierung mit der KPÖ. Für die ist das ja schon normal."