Ist die Steiermark wirklich ein Reformland?

Diesen Titel hat der amtierende Landeshauptmann seit seiner Kuschel-Ära mit der ÖVP vermutlich nicht mehr gehört: Verliehen wurde er ihm 2009, als er in polterndem Ton von seinen Kollegen in Wien die Einführung von Vermögenssteuern forderte. In der SPÖ-Bundeszentrale und in der Chefredaktion eines maßgeblichen Kleinformats kam das weniger gut an. Der Spott folgte auf dem Fuße.

Voves war aber schon schon seit 2002 für seine markigen Sager bekannt. Der zweimalige Eishockey-Meister und Olympia-Teilnehmer legte auf dem glatten Parkett der Politik schon diverse verbale Pirouetten hin. Trotz diverser Schelten aus Wien kam die bodenständige Art (und auch das leichte Bellen) bei den Wählern gut an: 2005 konnte der gebürtige Grazer erstmals der SPÖ den Landeshauptmannsessel sichern, die gestürzte Landesmutter Waltraud Klasnic musste unter Tränen die Grazer Burg räumen.

2010 büßte Voves nach parteiinternen Flügelkämpfen zwar mehr als drei Prozentpunkte ein, die VP konnte ihn aber nicht schlagen. Die Folge: Die beiden Wahlverlierer taten sich zusammen und setzen auf Harmonie. Das macht der einstige Rebell nun auch, wenn es um die Genossen in der Bundeshauptstadt geht – die Sager aus Wien spart er sich jetzt lieber. „Dafür bin ich zu alt. Ich bin ja kein 17-jähriger Krakeeler da hinterm Semmering“, sagte er vergangenes Jahr in einem Interview mit der Presse.