RH: Niederösterreich und Wien sind Schuldenkaiser

Sorgen bereitet den RH-Prüfern dabei der überproportionale Anstieg der Finanzschulden, das sind meist Bankkredite zum Ausgleich der Landeshaushalte. In der Steiermark explodierten die Finanzschulden im besagten Zeitraum um 746 Prozent auf rund 1,6 Milliarden. In Wien machte der Anstieg 217 Prozent aus – von 1,46 auf rund 4,6 Milliarden.

Neben dem Blick in die krisengeplagte Vergangenheit wagt der Rechnungshof auch einen Ausblick bis 2017, der im Ergebnis durch die soeben gestarteten Finanzausgleichsverhandlungen mit dem Bund dominiert werden wird. Hier merkt der Rechnungshof kritisch an, dass die Länder zu spät mit dem Sparen und den Strukturreformen (z.B. im Spitalswesen) beginnen. Die Schuldenquote soll in Wien ab heuer, in Oberösterreich ab 2016 und in Kärnten ab 2017 sinken. Speziell im Falle Kärntens geht das Finanzminister Schelling wie berichtet nicht schnell genug.