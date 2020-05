Steiermark-Umfrage: SP knapp vor VP, FP verdoppelt

Die erste Landesregierung nach dem Krieg bekam die Steiermark aus einer Eigeninitiative: Mit dem Sieg der Alliierten - die allerdings noch nicht in Graz einmarschiert waren - und der Flucht der meisten Nazi-Funktionäre war einige Tage lang ein Machtvakuum entstanden, in dem nun frühere sozialdemokratische und christlichsoziale Politiker eine provisorische Landesregierung bildeten. Am 8. Mai verlangten Reinhard Machold und Alois Dienstleder vom NS-Landesstatthalter Armin Dadieu die Übergabe der Regierungsgeschäfte - Gauleiter Sigfried Uiberreither war zwar bereits untergetaucht, doch die Sowjets standen erst im Raum Feldbach-Fürstenfeld. Die provisorische Landesregierung blieb von 20. Mai bis 28. Dezember 1945 im Amt. Bemerkenswert: LH Machold sollte bis zum Oktober 2005 der einzige "Rote" an der Landesspitze bleiben. Auch war dies die einzige Zeit, in der mit Ditto Pölzl ein KPÖ-Mann in der vorerst siebenköpfigen Regierung war. Im Juli und August wurde die Regierung noch um zwei Köpfe aufgestockt, darunter der nachmalige ÖVP-LH Anton Pirchegger.

Vom Dezember 1945 bis zum 12. November 1949 amtierte nach den ersten freien Wahlen eine ÖVP-geführte Landesregierung, die Rollen waren nun praktisch auf Jahrzehnte verteilt. Die ÖVP stellte den Chef, die SPÖ zumindest den 1. LHStv. und den Finanzlandesrat. Nachdem LH Pirchegger am 6. Juli 1948 wegen einer Herzkrankheit zurücktrat, waren auch die Weichen für Josef Krainer sen. gestellt, der die Grüne Mark dann bis 1971 führen sollte. Die Regierung Krainer war von 12. November 1949 bis 15. April 1953 im Amt, in diese Zeit fiel auch die erste steirische Landesrätin, Maria Matzner von der SPÖ, die in vier Legislaturperioden diente.