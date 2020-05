Trotz Parteiaustritt: Paierl steht hinter Schützenhöfer

Herbert Paierl ist aus der Volkspartei ausgetreten." Diese Meldung der Kleinen Zeitung sorgte bei politik-affinen Menschen am vergangenen Wochenende für Erstaunen – zumal sie just drei Wochen vor der Landtagswahl publik geworden ist. Doch der steirische Ex-Wirtschaftslandesrat weist im KURIER-Gespräch strikt zurück, dass der Austritt etwas mit der steirischen Landtagswahl zu tun hat: "Das ist ja schon zwei Monate her."