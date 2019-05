Steiermark: Es bleibt bei Wahlen 2020 vorerst

Hermann Schützenhöfer hat in einem Punkt Gespür bewiesen: Mit dieser FPÖ will er nicht so recht anstreifen, wenn er die Entscheidung in der Hand hat. In der Steiermark hatte der ÖVP-Landeschef vor vier Jahren den Wechsel zu Schwarz-Blau als Drohgebärde im Köcher. Aber es war nicht mehr als eine Kampfansage. Die SPÖ wollte nicht in die Opposition und wählte Schützenhöfer zum Landeshauptmann.