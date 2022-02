Start des U-Ausschusses: Die Kanzlerpartei im Visier

Der U-Ausschuss benötigt die großen Namen wie Kanzler Karl Nehammer (er macht den Auftakt am Mittwoch), damit die Öffentlichkeit hinblickt. Doch geübte U-Ausschuss-Beobachter wissen – die großen Namen liefern einen verbalen Zick-Zack-Kurs, um bisweilen mit absurden Antworten den Fragen auszuweichen (Stichwort: „Ich habe keinen Laptop“).

Die interessanten Informationen liefern meist die weit weniger prominenten Auskunftspersonen – weil sie keine Beschuldigten in einem Strafverfahren sind und daher kein Recht auf Entschlagung haben. Oder weil es Beamte sind, die endlich die Bühne des U-Ausschusses nützen wollen, um zu sagen, was im Verwaltungssystem wirklich alles faul ist.



Großinvestor Siegfried Wolf hat beispielsweise für Mittwoch abgesagt. Da er Beschuldigter in einem Strafverfahren rund um seine Steuercausa ist, ist von ihm ohnehin keine große Auskunftsfreudigkeit zu erwarten. Weit interessanter dürften da die Aussagen von den Sektionschefs im Finanzministerium und vor allem vom Leiter des Finanzamts in Wiener Neustadt werden. Was lief bei Wolf im Hintergrund ab? Wie groß war der Druck vom damaligen Finanzminister Hans Jörg Schelling (er ist auch als Auskunftsperson geladen) und Thomas Schmid (er ist geladen, kommt aber nicht)?

Eine Show garantiert der Auftritt von Peter Pilz. Der Ex-Abgeordnete will mit seiner Aussage vor allem Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka (auch er wird aussagen müssen) unter Druck bringen – er kündigt seit Wochen an, dass er im Besitz von neuen Chats sei, die rund um den Vorwurf des Postenschachers brisant seien.

Mit Interesse sollte man die Aussage von Michael Kloibmüller verfolgen. Dem Ex-Kabinettschef im Innenministerium wurde das Handy gestohlen, seine Chats sind Pilz’ Munition. Einiges aufklären in Bezug auf Postenschacher muss und will auch Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter. Auch Wolfgang Peschorn, der Chef der Finanzprokuratur, kann Interessantes über die Studien im Finanzministerium erzählen. Und last but not least waren die Auftritte der WKStA-Staatsanwälte wie Matthias Purkart bis jetzt immer ein Highlight.