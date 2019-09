Standort Wien: Gruß aus der asiatischen Steppe

Erst vor Kurzem wurde Wien in einer internationalen Umfrage wieder einmal zur lebenswertesten Millionenstadt gekürt. Das wird dann von lokalen Entscheidungsträgern und Medien gerne gefeiert. Weniger gefeiert werden dürfte das aktuelle internationale Finanzplatzranking. Der sogenannte Global Financial Centres Index zeigt, vereinfacht gesagt, wo in Sachen Geld und Wirtschaft die Musik spielt. Und die spielt in den USA, in London (noch) und in Asien.