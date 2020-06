Karmasin rüttelt an ÖVP-Tabu

Standesamt

Die Ehe und dassind für Familien, gebildet von Mann und Frau. Homosexuelle Familien gibt es nicht, sagt die Volkspartei traditionell. Die "Partner" bekommen daher auf dem Magistrat oder auf der Bezirkshauptmannschaft auch keinen gemeinsamen Familiennamen, sondern – wenn sie das wünschen – bloß einen gemeinsamen Nachnamen. Auch das willändern.

Nichts ändern will sie vorerst beim Adoptionsrecht. Karmasin fordert aber zumindest Erleichterungen für homosexuelle Pflegeeltern.

Zu all diesen Fragen kündigte die VP-Ministerin ein Roundtable-Gespräch in den kommenden zehn Tagen an. Teilnehmen sollen die zuständigen ÖVP-Minister, Wolfgang Brandstetter (Justiz) und Johanna Mikl-Leitner (Inneres) sowie Vertreter der Schwulen- und Lesben-Organisationen.

Die Namensfrage ist "im Sinne der Öffnung des Familienbildes" mit ÖVP-Chef Michael Spindelegger abgesprochen, der über die Parteilinie hinausgehende Wunsch nach dem Standesamt nicht, sagt Karmasin. Ein Ergebnis erwartet sie sich bis zum Sommer.

"Wir sind offen für eine Diskussion. Die Einrichtung eines runden Tisches, bei dem drei ÖVP Ministerien konkrete Vorschläge erarbeiten, ist eine gute Idee. Wir werden uns die gemeinsam erarbeiteten Vorschläge dann gerne im Detail ansehen", sagte Spindelegger-Sprecherin Michaela Berger in einer ersten Reaktion zum KURIER.