Staatsschutz beobachtet potenziell gefährliche Corona-Demonstranten

Außerdem trat der DSN-Chef der Darstellung entgegen, der Staatsschutz hätte keine Möglichkeit, strafrechtlich relevante Postings im Messenger-Dienst Telegram entfernen zu lassen. "Wir haben Kontakt zu Telegram" wie zu anderen solchen Messenger-Systemen auch, sagte er - verwies aber auf die teils unterschiedliche Rechtslage im Ausland.

Was seinen Aufstieg zum Leiter des DSN betrifft stellte der bisherige Leiter des Landeskriminalamts Niederösterreich klar, dass er nicht ÖVP-Mitglied sei. Von dem - von der SPÖ mit Kritik an den "ÖVP-Seilschaften" bedachten - Foto, das ihn ihm niederösterreichischen Gemeinderatswahlkampf in einer ÖVP-Jacke an der Seite von Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) zeigt, distanzierte er sich ein wenig. Das würde er heute nicht mehr machen, sagte Haijawi-Pirchner.