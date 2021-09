Staatsanwalt ermittelt gegen Österreichs bekanntesten Kronzeugen

Nach der Insolvenzeröffnung entnimmt Schieszler Goldbarren im Wert von knapp 10.000 Euro. Schieszler übergibt dem Masseverwalter den Gegenwert dann in bar. "Das nennt man tätige Reue und kann man daher nicht zur Anzeige bringen", argumentiert Schieszlers Anwalt Stefan Prochaska. Doch der Insolvenzverwalter äußert in der Sachverhaltsdarstellung die Vermutung, dass in dem Bankschließfach mehr Vermögen als nur die zwei Goldbarren gelagert waren.

Fragen wirft der Abtretungsvertrag von Schieszlers 100-Prozent-Anteil an der Concipio-Management GesmbH an seine Ehefrau auf. 36.000 Euro will Schieszlers Ehefrau an ihren Ehemann für die „verlustbringende“ Gesellschaft gezahlt haben. Für die Staatsanwaltschaft ist das ein zu „niedriger Gegenwert“.

Außerdem, so vermutet die Staatsanwaltschaft, habe Schieszler „sein Vermögen um 247.384 Euro ohne entsprechende Gegenleistung verringert, indem er den Betrag rechtsgrundlos in die Gesellschaft seiner Frau investierte“.

Schieszlers Anwalt Stefan Prochaska sagt zu den Vorwürfen: „Die Anzeige vom Masseverwalter war voreilig verfasst, weil er die Unterlagen, die Gernot Schieszler ihm zugeschickt hat, nicht abgewartet hat. Die Bilanz der Gesellschaft zeigt deutlich, dass sie im Eck war.“