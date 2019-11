SPÖ will Hacklerregelung ausweiten, FPÖ Pflegegeld erhöhen

Die Freiheitlichen wollen die Nationalratssitzung nutzen, um das Pflegegeld zu erhöhen. "Die jetzt schon dramatische Situation wird sich in den kommenden Jahren noch deutlich verschärfen", warnt FP-Chef Norbert Hofer auch vor einem Mangel an qualifiziertem Personal. Menschen, die daheim betreut werden, sollen um 50 Prozent mehr Pflegegeld in allen Stufen ab Stufe 3 erhalten, heißt es in einem Entschließungsantrag.