SPÖ will Geringverdiener steuerlich entlasten

Ein weiteres Thema hat am Samstag SPÖ-Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner im Ö1-„Journal zu Gast“ angekündigt. Die SPÖ werde, so Rendi-Wagner, in der kommenden Plenarsitzung einen Initiativantrag für eine teilweise Rückerstattung der Sozialversicherungsbeiträge für Geringverdiener zur Abstimmung bringen. Diese Entlastung soll im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung, also als Steuergutschrift, zur Auszahlung kommen.