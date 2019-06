Rendi und die starken Männer

Die Parteiführung der SPÖ hat mehrmals öffentlich erklärt, die leidige Personaldebatte sei nun beendet. Schließlich ist Wahlkampf, niemand will der Konkurrenz eine zusätzliche Angriffsfläche bieten. Doch das Auftreten von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner wird entgegen der Hoffnung der Parteispitze weiter debattiert – vom kleinen Funktionär an der Basis bis hinauf zum aktiven Landeschef oder gar früheren Parteivorsitzenden.

Es stimmt natürlich, Journalisten fragen danach, wie Rendi-Wagner als Spitzenkandidatin für die Nationalratswahl am 29. September gesehen wird. Aber die Angesprochenen geben durchaus freiwillig ihre Interviews und halten sich dabei oft genug nicht mit Kritik an der einstimmig gewählten Spitzenkandidatin zurück.

Auch derzeit vergeht – gefühlt – kaum ein Tag, an dem sich nicht der eine oder andere Parteigrande zu Wort meldet. Den Anfang machte ausgerechnet Ex-Kanzler Christian Kern („Hoch gewinnt die SPÖ das nimmer), der als Rendi-Wagners „Erfinder“ gilt. Zuletzt folgte der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, der der Obfrau in mehrfacher Hinsicht die Linie vorgibt und sich mehr denn je als starker Mann in der Partei positionieren will – neben Michael Ludwig ( Wien), Peter Kaiser ( Kärnten) oder Wolfgang Katzian (ÖGB).