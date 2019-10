SPÖ: Wie Ludwig Wien halten will

Nur mehr in acht von 23 Bezirken die Mehrheit, stadtweit mit 27,3 Prozent nur mehr 2,7 Prozentpunkte vor der ÖVP: Das rote Wien, so scheint es, hat bei dieser Nationalratswahl aufgehört zu existieren.

Eine schwere Hypothek für Michael Ludwig, der im Herbst 2020 seine erste Wien-Wahl als Bürgermeister schlagen muss. „Ich hätte mir ein besseres Ergebnis gewünscht, ich war aber nicht überrascht davon“, lautet seine nüchterne Analyse. Hauptverantwortlich dafür macht er vor allem das Erstarken der Grünen.

Noch kann Ludwig nicht im Detail verraten, wie er so ein Desaster bei der Gemeinderatswahl verhindern will. Nur so viel: Das klassische rote Thema Arbeit soll eine wesentliche Rolle spielen. Als grobes Ziel peilt Ludwig ein ähnliches Ergebnis wie 2015 (39,5 Prozent) an, räumt aber ein, derzeit davon laut Umfragen noch etwas entfernt zu sein.