SPÖ: Warum es die Parteispitze derzeit konstruktiv anlegt

Seine Krawatte war rot-weiß-rot, also präsidial-staatstragend. Und auch sonst gab sich Wiens Bürgermeister Michael Ludwig Dienstagabend im öffentlich-rechtlichen Fernsehen staatsmännisch.

Kein überspitztes Wort in die Richtung Bundesregierung, stattdessen: ein Friedensangebot vor einer halben Million Zusehern. „Ich fordere einen Neustart in den Beziehungen“, sagte Ludwig. Eine gute Zusammenarbeit sei im Sinne aller.

Zufall oder nicht, sprach auch Pamela Rendi-Wagner an diesem Abend vor Journalisten. Und auch die frisch gekürte SPÖ-Bundesparteichefin hielt sich mit der Schärfe dezidiert zurück. Stattdessen gab sie sich fast wehmütig: „Ich wünschte, ich könnte hier als Gesundheitsministerin sitzen und sagen: Wir machen das morgen“. Später erzählte sie noch, dass die SPÖ den Ärztemangel zum Schwerpunkt-Thema machen will. Und dabei war der Satz „Ich sehe die Gesundheitspolitik gefordert“ das Offensivste, was sie über ihre Nachfolgerin Beate Hartinger-Klein als Gesundheitsministerin zu sagen hatte.

Zuhörer wurden an diesem Abend den Eindruck nicht los, dass die Zurückhaltung Methode hat, frei nach dem Motto: Konstruktiv statt kantig, Lösungen statt Lamento.

Aber stimmt es, dass sich die führenden Sozialdemokraten in diesen Tagen absichtlich zurücknehmen? Und wenn ja: Sind sie zu leise, vielleicht zu konstruktiv?