„Lieber österreichische Erdwärme“: SPÖ will Nutzung erleichtern

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Das für Bergbau zuständige Finanzministerium will das Mineralrohstoffgesetz novellieren und damit die Nutzung von Tiefengeothermie erleichtern, berichtet das Ö1 Morgenjournal. SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll will demnach „lieber österreichische Erdwärme und österreichische erneuerbare Energie“ nutzen, als „Öl und Gas aus Kriegsländern“. Derzeit braucht es bei Bohrungen die Zustimmung aller betroffenen Grundeigentümer, das soll sich künftig ändern.

Der SPÖ-Vorschlag sieht außerdem eine Bündelung des Genehmigungsverfahrens vor: Wie auch bei anderen erneuerbaren Energien soll es künftig nur noch ein Verfahren, eine zuständige Behörde und am Ende einen Bescheid geben. Zusätzlich plant das Finanzministerium ein Instrument zur Risikoabsicherung, das nach der Amortisation der Investitionskosten mit einer geringen Abgabe auf Geothermie finanziert werden soll. Verhandlungen innerhalb der Koalition noch notwendig Über die konkrete Ausgestaltung der Novelle muss noch innerhalb der Regierung aus ÖVP, SPÖ und Neos verhandelt werden, Schroll rechnet mit einer raschen Einigung.