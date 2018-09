SPÖ sucht den Superstar, der die zerstrittene Partei eint

Volksnah, verbindend, siegreich wie Peter Kaiser, Kärntner Landeshauptmann und SPÖ-Landesparteichef Der 59-Jährige hat durch eine ruhige, verbindliche Politik seine Landespartei aus der Opposition wieder an die Landesspitze gebracht – eine Fähigkeit, die in der SPÖ dringend gesucht wird. Die grelle Inszenierung ist ebenso wenig sein Stil wie untergriffige Reden oder ein ausgeprägter Geltungsdrang. Sein Polit-Stil könnte die internen Gräben in der SPÖ zuschütten. Kaiser will aber Landeshauptmann bleiben.