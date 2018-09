"Daneben gegangen": Kern entschuldigt sich bei SPÖ-Mitgliedern

"Wenn wir nicht Erster sind, werden wir nicht regieren", stellte der als "Ehrengast" vorgestellte Kern in seiner Ansprache an die Vorarlberger Genossen klar. In diesem Sinne werde er auch versuchen, seine Nachfolge zu regeln. Die SPÖ habe einen "großen Fundus an starken Frauen, aber auch Männern" für diese Funktion, unterstrich Kern. Staudinger bekannte freimütig, dass er sich bald eine "sozialdemokratische Bundeskanzlerin" wünsche und betonte ebenfalls den Anspruch der SPÖ, eine gute Regierungspartei zu sein. "Die SPÖ will das Leben der Menschen verbessern, das geht in der Regierung besser", so Staudinger.An den Befindlichkeiten von ÖVP und FPÖ übte der scheidende Parteichef scharfe Kritik. Die ÖVP sei vor allem an Macht interessiert, stellte Kern fest. Es sei klar gewesen, dass "wenn jemand skrupelloserer als Reinhold Mitterlehner die Partei führt", diese dann mit den Freiheitlichen regieren werde.

"Suppenhühner" in der FPÖ

Bei der FPÖ seien die "Suppenhühner" vielleicht doch in größerer Menge vorhanden als in anderen Parteien. Es sei immer klar gewesen, "dass ich mit denen nicht in einem Boot sitzen möchte", stellte Kern klar. Die Abgrenzung zur FPÖ sei für die SPÖ ein "gutes Prinzip", denn es gebe mit den Freiheitlichen sozialpolitisch keine gemeinsame Grundlage. Die Sozialdemokratie hingegen sei das Bekenntnis zu Solidarität, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit für alle Menschen. Diese Werte seien "massiv herausgefordert", doch gelte es die Schlacht für diese zu führen, in Europa und in Österreich, betonte Kern.