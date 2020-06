SPÖ-Schieder: Spindelegger betreibt "Propaganda"

Norbert Schnedl, Chef der ÖVP-nahen Christgewerschafter, hatte bereits am Mittwoch via KURIER auf eine rasche Entlastung der heimischen Arbeitnehmer gedrängt – im Idealfall ab dem Jahr 2015. Am Donnerstag waren dann die von der ÖVP gestellten AK-Präsidenten in Tirol und Vorarlberg mit der Forderung an die Öffentlichkeit geprescht, über die Steuerreform bald eine Volksbefragung abzuhalten.