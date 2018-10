SPÖ-Querelen: Interne Kritik an verschobener Parteireform

Die Reform sei demnach ein Kompromiss gewesen, den der bisherige Bundesgeschäftsführer Max Lercher nach viel Einsatz allen Beteiligten abgerungen habe. Der Vorschlag habe durchaus Luft nach oben, allerdings sei die Forderung nach einer Urabstimmung von Koalitionsverträgen bahnbrechend. "Quasi eine Versicherung gegen den Gusenbauer-Effekt 2007." Dem früheren SPÖ-Chef und Bundeskanzler Alfred Gusenbauer war damals vorgeworfen worden, bei den Koalitionsverhandlungen von der ÖVP über den Tisch gezogen worden zu sein.

Kerns Pläne sahen grundsätzlich vor, die Partei zu öffnen und einfache Mitglieder stärker mitbestimmen zu lassen. Nun soll die Reform auf Wunsch der Wiener SPÖ überarbeitet und erst am nächsten Parteitag in zwei Jahren umgesetzt werden.

Die "Amtszeit-Klausel" – nach zehn Jahren brauchen Nationalratsabgeordnete zwei Drittel interne Zustimmung, um weitermachen zu dürfen –, gegen die sich vor allem der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig wehrt, wird laut " Sektion 8" nur "symbolischen Effekt" haben. 66 Prozent seien ja keine echte Hürde, wenn es, wie in der SPÖ üblich, nur einen Kandidaten für eine Position gibt. "Es geht also um etwas Prinzipielles. Nichts soll sich ändern. Niemand soll sich ändern müssen. Niemand will Macht abgeben, am wenigsten an die Mitglieder", so die kritischen Genossen.