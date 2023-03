SPÖ-Mitgliederbefragung: Kein Duell, sondern mehrere Kandidaten

Die SPÖ hat entschieden über die Modalitäten ihrer Mitgliederbefragung über den Parteivorsitz, für den sich Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner und der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil bereits beworben haben. Ein Duell wird es nicht.

Denn: Es kann mehrere Kandidaten für den Parteivorsitz bei der Mitgliederbefragung geben - das sei einstimmig beschlossen worden. Laut derzeitigem Wissensstand des Präsidiums würden sich fünf Personen der Wahl stellen. Die Befragung wird zwischen 24. April und 10. Mai stattfinden, der Sonderparteitag für 3. Juni geplant. Die Salzburg-Wahl wollen die Sozialdemokraten also abwarten.

An der Befragung teilnehmen dürfen all jene, die am 24. März ordentliches Parteimitglied ist. Bis dahin sind auch Bewerbungen für den Vorsitz möglich. Nur eine Parteifunktion ist Voraussetzung für eine Kandidatur. Abwickeln wird die Wahl eine Wahlkommission, begeleitet von einem Notar - organisiert von der Bundesgeschäftsstelle.

Geeinigt hat man sich auch auf die Form der Befragung - sie wird online und per Brief möglich sein. Die Fragestellung wird etwa so lauten:

Dr.in Pamela Rendi-Wagner ist Parteichefin, soll sie es bleiben und auch als Spitzenkandidatin in die Nationalratswahl gehen? Oder ... Dann wiederholt sich die Fragestellung für die anderen Kanidaten.

Nächsten Montag soll es das nächste Präsidium plus Vorstandssitzung im Anschluss geben, damit der Vorstand die heutigen Beschlüsse des Präsidiums absegnen kann. Dann soll auch geklärt werden, wer dann dem Bundesparteitag zur Abstimmung vorgeschlagen wird.

Es gebe keine Zeit zu verlieren, sagte Rendi-Wagner. Gerade jetzt brauche es eine starke Sozialdemokratie mit Lösungen für Österreich. "Das ist die Aufgabe und Verantwortung, die wir alle haben. Das erwarten sich auch die Mitglieder."