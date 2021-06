SPÖ, NEOS und Grüne gegen strengere Vorschriften im U-Ausschuss

Kein Verständnis für die Vorschläge von Edtstadler kommt auch vom Koalitionspartner: Da die Klärung der politischen Verantwortlichkeit wesentlich weiter gehe als die strafrechtliche Relevanz, dürfe es zu keinen Einschränkungen oder Behinderung der parlamentarischen Kontrolle kommen, so Justizsprecherin Agnes Sirkka Prammer: "Weder zeitlich noch umfänglich." Zudem sehe sie "keine Veranlassung, in das System der Strafprozessordnung einzugreifen", solange Forderungen dann erhoben werden, wenn Politikern die Ergebnisse des laufenden Untersuchungsausschusses unangenehm sind, meinte sie in Richtung des Koalitionspartners.

"Zumindest für diskussionswürdig" hält FPÖ-Verfassungssprecherin Susanne Fürst den Vorschlag, U-Ausschüsse nicht parallel zu Strafverfahren zu führen. Angesichts der umfangreichen Entschlagungen von Auskunftspersonen, gegen die ermittelt wird, könne man durchaus eine "umfassende Diskussion" über die effiziente Führung von U-Ausschüssen führen, so Fürst. Aber nicht so, wie es die ÖVP jetzt "aus der Not heraus" versucht. Aus der selben Motivlage heraus komme auch der Vorstoß der ÖVP, die Wahrheitspflicht in U-Ausschüssen abzuschaffen, kritisierte Fürst. Aus freiheitlicher Sicht biete sich ein Diskussion nach dem laufenden Ibiza-U-Ausschuss bzw. im Herbst an.