SPÖ-Liste: Ministerin Rendi-Wagner hinter Kanzler Kern auf Platz zwei

Bis Mittwochabend wurde an der SPÖ-Bundesliste gefeilt, herausgegeben wird sie erst am Donnerstag im Vorfeld des Bundesparteirates – und doch sickerten bereits einige Namen durch: So sollen laut SPÖ-Kreisen die ersten drei Plätze für Parteichef und Kanzler Christian Kern, Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner und - gemäß SPÖ-Tradition - Gewerkschafter Wolfgang Katzian reserviert sein. MIt Rendi-Wagner schaffte es unterdessen eine parteiintern kaum verankerte Politikerin auf Platz zwei der Liste. Rendi-Wagner wurde erst Anfang des Jahres Gesundheitsministerin. Sie war zuvor Direktorin für Öffentliche Gesundheit.

Auf Platz vier soll Nationalratspräsidentin Doris Bures landen, dahinter dürften Kanzleramtsminister Thomas Drozda und Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek platziert sein. Heinisch-Hosek rangierte bei der Nationalratswahl 2013 noch auf Platz zwei hinter Ex-Parteichef Werner Faymann. Auch unter den ersten zehn Plätzen der Liste sollen SPÖ-Geschäfsführer Georg Niedermühlbichler, Staatssekretärin Muna Duzdar und SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder zu finden sein. Neben Katzian soll indes noch mindestens ein Gewerkschafter via Bundesliste ins Hohe Haus einziehen. Laut Oberösterreichischen Nachrichten hat auch die 29-jährige Bürgermeisterin von Altmünster (OÖ), Elisabeth Feichtinger, einen aussichtsreichen Listenplatz bekommen.

Klaus Knittelfelder