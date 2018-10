SPÖ: Kaiser will Bundespartei zu Aussprache nach Kärnten einladen

Der Kärntner SPÖ-Vorsitzende LH Peter Kaiser will die Spitze der Bundespartei zu einer Aussprache nach Kärnten einladen. Das erklärte er am Freitag auf APA-Anfrage. Bei diesem Gespräch sollen die Vorkommnisse rund um die Reihung des Kärntner Kandidaten für die EU-Wahl auf Platz neun der Liste diskutiert werden, sagte Kaiser.

Als Termin für das angestrebte Gespräch nannte der Kärntner SPÖ-Chef die nächste reguläre Sitzung des Kärntner Landesparteivorstandes, die am 19. November stattfinden soll. Was er von der Bundespartei verlangen will, sagte Kaiser nicht: "Das sind interne Dinge und die werden auch intern besprochen." Jedenfalls passe der Termin der Vorstandssitzung sehr gut, da er knapp vor dem Bundesparteitag stattfinden werde.