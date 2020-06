SPÖ-interner Steuerstreit geht munter weiter

Am 29. April debütiert er. ÖVP-Finanzminister Michael Spindelegger hält seine erste Budgetrede im Parlament. Erfreuliches wird er den 183 Abgeordneten nicht berichten können. Wie KURIER-Recherchen ergeben haben, gibt es heuer ein Defizit von 3,6 Milliarden Euro, das strukturelle macht 1,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus. Die Schulden steigen auf 79,2 Prozent des BIP. In allen Ministerien muss gespart werden – bei den "Ermessensausgaben", also jenen, die nicht gesetzlich fixiert sind. In diesem Jahr sind es in Summe 500, im kommenden 300 Millionen Euro.

Um nicht als reiner Sparmeister dazustehen, wird Spindelegger zehn „Offensivmaßnahmen“ verkünden. Viele davon sind schon beschlossen, der Großteil wird 2014 wirksam. In Summe sollen heuer 466 Millionen Euro fließen: je 100 in den Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen und Hochwasserschutz; 65 Millionen Euro sind für eine höhere Familienbeihilfe vorgesehen, zehn Millionen Euro für den „Handwerkerbonus“ (Gefördert werden versteuerte Arbeitsleistungen bei Renovierung und Erhaltung von Wohnraum).

Die von vielen geforderte Steuerentlastung wird Spindelegger Ende des Monats nicht verkünden – dafür sei – Stichwort Hypo – kein Geld da. Das Argument von Arbeitnehmervertretern und SPÖ-Politikern wie Hans Niessl pro Steuersenkung: Die Lohnerhöhungen würden durch die „kalte Progression“ weggefressen. Diese hat im Vorjahr 2,24 Milliarden Euro für das Budget gebracht, wie die Gesellschaft für Angewandte Wirtschaftsforschung laut APA ermittelt hat. In diesem Jahr würden es 2,65 Milliarden werden. IHS-Chef Christian Keuschnigg sieht die kalte Progression als „schleichende Steuererhöhung“ – ohne Parlamentsbeschluss.