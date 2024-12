SPÖ: Fußi übergibt Unterschriften am 7. Jänner

PR-Berater Rudolf Fußi, der SPÖ-Obmann Andreas Babler den Parteivorsitz streitig machen will, hält seine selbst gesetzte Frist für die Abgabe der nötigen Unterstützungsunterschriften für eine Direktwahl nicht ein. Statt am 16. Dezember will er die "zehntausenden Formulare" nun erst am 7. Jänner 2025 an die SPÖ übergeben, erklärte er am Dienstag in einer Aussendung.