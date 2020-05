SPÖ-Führung warnt vor einer Urabstimmung

Nach außen hin gibt sich die SPÖ-Führung gelassen. Hinter den Kulissen ist aber spürbar, dass der Ruf nach einer Basis-Abstimmung über das künftige Koalitionsprogramm Nervosität ausgelöst hat. Das belegen auch Briefe, die dieser Tage an Partei-Mitglieder verschickt worden sind.

So echauffiert sich etwa der Wiener SP-Landesparteisekretär Christian Deutsch in einem eMail (es liegt dem KURIER vor) an seine Genossen darüber, dass die Urabstimmung bereits gefordert worden sei, als der Auftrag zur Bildung einer Regierung „noch nicht erteilt wurde“. Man würde die Mitglieder zwar einbinden: „Die Abstimmung über einen umfangreichen Koalitionsvertrag (...) kann aber nicht mit einer einfachen Ja-Nein-Frage beantwortet werden.“ Im Klartext: Entscheiden werden die Gremien. Weiters schrieb Deutsch (wohl im Auftrag von Bürgermeister Häupl und der Parteizentrale): „Priorität hat (...), dass sich unser Verhandlungsteam mit klaren Positionen an die Arbeit machen kann. Eine geschwächte Startposition ist aus strategischer Sicht nur von Nachteil.“ Heißt übersetzt: Die öffentliche Debatte schade den SPÖ-Verhandlern. Für Partei-Rebell Niki Kowall von der Sektion 8, der für die Einbindung der Basis kämpft und Unterschriften sammelt, ist der Brief ein Beweis für den Unmut an der Spitze: „Es wird deutlich gesagt, dass die Urabstimmung nicht im Sinne der Parteiführung ist.“