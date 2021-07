Fehlersuche nach Wahlschlappe: "Faymann ist schuld"

In der Bundespartei wird hingegen gemutmaßt, dass die Genossen in der Steiermark wegen der Gemeindezusammenlegungen und des Pflege-Regresses (der bald abgeschafft wird) nicht gut abgeschnitten haben.

SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder befindet, das Ergebnis sei "ein Alarmruf". Im KURIER-Gespräch fügt er hinzu: "Wenn man jetzt aufwacht, ist er gut gewesen."

In Wien schrillen zwar noch nicht die Alarmglocken, aber entspannt zurücklehnen können sich die Roten auch keinesfalls – in der Bundeshauptstadt wird detto 2015 gewählt. Am Sonntag machten nur 27,6 Prozent der Wähler bei der SPÖ ihr Kreuzerl, die Grünen kamen auf mehr als 20 Prozent. Bürgermeister Michael Häupl meint zwar, die EU- habe mit der Landtagswahl "gar nichts" zu tun.

Er lässt aber schon erkennen, dass er den grünen Koalitionspartner im Wahlkampf nicht schonen wird. "Da werden wir uns nicht mehr über das Chlorhendl, sondern über konkrete Verkehrsprojekte unterhalten", sagt Häupl zum KURIER.

Dass er unzufrieden ist, verwundert nicht. Die grünen "Verkehrsprojekte" – Mariahilfer Straße, Parkpickerl – kommen in der Öko-Partei zwar gut an, in der SPÖ-Basis aber weniger.

Im Rathaus kursieren Umfragen, wonach die Roten im Hinblick auf die Landtagswahl nur noch bei etwa 33 Prozent liegen. Das wäre ein Desaster. Beim Urnengang 2010 lag die SPÖ bei 44 %.