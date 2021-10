SPÖ-Chefin will Halbierung der Mehrwertsteuer auf Heizkosten für ein Jahr

Die SPÖ spricht sich insbesondere ob der steigenden Heizkosten - Gas- und Strompreise sind auf Rekordniveau - für rasche Maßnahmen aus. Derzeit hätten Haushalte mit Mehrkosten von 500 Euro zu rechnen. Geht es nach Rendi-Wagner, so sollte sich Österreich ein Beispiel an Spanien nehmen, wo der Mehrwertsteuersatz auf Energie bis Jahresende halbiert wird. In Frankreich bekommen einkommensschwache Haushalte heuer eine Einmalzahlung von 100 Euro.

Rendi-Wagner rechnet bei einer Halbierung des Mehrwertsteuersatzes in Österreich auf Heizkosten mit einer jährlichen Ersparnis von 250 Euro pro Familienhaushalt. Einkommensschwache Haushalte sollten, so der SPÖ-Plan, zudem einen einmaligen "Winterzuschuss" von 300 Euro erhalten.