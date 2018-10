Rendi-Wagner wirbt für Unterstützung des Frauenvolksbegehrens

Mittwochmittag bei der U-Bahnstation Landstraße, Wien-Mitte: Junge SPÖ-Frauen lassen bunte Luftballons steigen, manche teile Flyer und Kugelschreiber aus, sie versuchen Passanten zu überzeugen, das Frauenvolksbegehren zu unterschreiben.

Dann braust Jubel auf, die neue SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner kommt. „Was ist da los?“, fragt ein älterer Herr. „Es geht um gleiche Rechte für Frauen“, klärt ihn eine Aktivistin auf. Er antwortet beruhigt: „Ich habe schon unterschrieben, ich finde das Volksbegehren richtig.“

Ein anderer mischt sich ein: „Frauen sollen Frauen bleiben. Man darf ihnen nicht die Weiblichkeit nehmen.“ Ein Disput beginnt, den ein SPÖ-Funktionär rasch mit der Bemerkung „Das werden wir jetzt nicht ausdiskutieren können“ beendet.

Applaus für Rendi-Wagner

„Ich bin eine ganz starke Unterstützerin des Frauenvolksbegehrens, und ich habe schon unterschrieben“, sagt Rendi-Wagner zum KURIER. „Ich will, dass unsere Töchter die gleichen Chancen auf gleichen Lohn und gleiche Bildung haben. Noch immer verdienen Frauen in Österreich 22 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen, die Frauen erhalten 44 Prozent weniger Pension. Das ist nicht fair“, erklärt die designierte SPÖ-Vorsitzende. „Wenn wir in diesem Tempo weitermachen, schließt sich die Lohnschere frühestens 2050. Wir müssen jetzt aktiv werden, nicht morgen“, betont Rendi-Wagner.