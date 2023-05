SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch zieht sich zurück

Er gilt als sogenannter "Liesinger", jene machtbewusste SPÖ-Seilschaft aus dem Wiener Flächenbezirk, die auch Werner Faymann als Bundeskanzler hervorbrachte. Deutsch war früher Weggefährte Faymanns, der ebenso wie die zu dem Machtzirkel gehörende Doris Bures Karriere machte. Deutsch selber blieb derweil in der Stadtliga, war zunächst Bezirkssekretär eben in Liesing, vor allem aber auch Gemeinderat - erstmals kurz in den 1990ern, seit dem Jahr 2001 dient er ununterbrochen im Stadtparlament.

Sein Wirken in der Löwelstraße hat parteiinternen Kritikern stets als Projektionsfläche in der Bewertung der SPÖ-Obfrau gedient. Umstritten waren auch ein Personalabbau in der Partei sowie Überlegungen, die Parteizentrale in der Löwelstraße aufzugeben.