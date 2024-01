SPÖ-Chef Babler: "Es gibt Dinge, über die reißt man keine Witze"

Am Montag-Abend war Babler in der ZIB2 zu Gast und musste sich da wieder einmal mit jenen Parteikollegen beschäftigen, die in den letzten Wochen für Aufsehen sorgten. Etwa Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer, der als Aufsichtsrat der insolventen Signa eine alles andere als gute Figur abgibt. Zuletzt brachte er eine Millionenforderung bei Gericht ein, es geht um mehr als 6,3 Mio. Euro. Vielerorts wird sein Parteiausschluss gefordert.

Babler dazu: "Das ist fast nicht zu erklären und schmerzt mich genauso. Das kann ich nur moralisch verurteilen." Ein Parteiausschluss sei aber kein Thema, das Leben als Parteivorsitzender "kein Wunschkonzert". Zudem werde überbewertet, "ob Gusenbauer die SPÖ repräsentiert. Er hat sich dazu entschieden, dass er weiter Mitgliedsbeitrag zahlen will." Sollte in Zukunft auch die strafrechtliche Verantwortung im Fokus stehen und Gusenbauer hier eine Rolle spielen, so werde man die Lage neu bewerten.

