SPÖ-Akademie: Neue Präsidentin, neuer Standort

Das Renner-Institut ist nach Wien-Favoriten übersiedelt, und es hat mit der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures eine neue Chefin. Inhaltlich will sich die SPÖ-Akademie von einer Bildungseinrichtung für Funktionäre zu einem Think Tank für interessierte Bürger wandeln, sagte Bures bei einer Pressekonferenz am Montag.

Bures folgt Ex-Kanzler Christian Kern nach, dieser wiederum übernahm das Amt von Josef Cap.

Dass es die in den frühen 1970er-Jahren unter Kanzler Bruno Kreisky etablierten Parteiakademien noch braucht, ist Bures überzeugt. Denn: Bildung sei immer noch eine Lebensfrage der Demokratie. Inhaltlich wollen Bures und Institutsdirektorin Maria Maltschnig im Renner-Institut einen Schwerpunkt auf Digitalisierung legen.