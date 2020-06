Spitäler müssen Ambulanzen schließen

Bild

Ambulanzen

Spitäler

Ganz ähnlich sieht die SacheJohannes Steinhart (), Vizepräsident der ÖsterreichischenÄrztekammer: "Im AKH werden die Leistungen in einigenschon jetzt spürbar zurückgefahren und auch anderewerden sich bald die Frage stellen: Was ist eigentlich unsere Kernkompetenz?"

Spezial-Ambulanzen wie etwa für Transplantationspatienten werde es in den Krankenhäusern auch in Zukunft geben. "Aber die derzeitige Situation, also dass man mit banalen Infekten oder Ohrenschmerzen in einer Ambulanz sitzt, könnte sich sehr bald aufhören."