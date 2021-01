Spinner oder Besorgte? Die schwierige Frage nach dem Dialog mit "Querdenkern"

Ein Vorstoß kam vergangenes Wochenende vonseiten der Opposition. Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger sprach sich auf Twitter gegen eine Dialogverweigerung aus. Man könne nicht alle Demonstrationsteilnehmer pauschal als Rechtsextreme oder Spinner abtun, argumentierte sie. Auch Kärntens SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser hielt in einem Interview mit der Kleinen Zeitung fest: „Demokratie braucht Widerspruch. Ich würde niemanden, der an so einer Demonstration teilnimmt, aufs Erste hin verurteilen.“ Dass man nicht alle Demonstrationsteilnehmer in einen Topf werfen kann, ist auch für die Gesundheitssprecher der Regierungsparteien, Gaby Schwarz (ÖVP) und Ralph Schallmeiner (Grüne), klar. Man müsse stark zwischen jenen, die wegen der Situation besorgt seien, und jenen, die etwa Verschwörungstheorien verbreiten, differenzieren, erklären sie. Je nach Radikalisierungsgrad sei auch die Erfolgswahrscheinlichkeit durch einen Dialog unterschiedlich hoch.