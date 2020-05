Spindelegger: „Frühpension von heute ist de facto Geschichte“

Indes sah Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner in der "ORF-Pressestunde" die Verhandlungen zum Sparpaket in den letzten Zügen. Demnach sei nun die SPÖ am Zug "den Sack zuzumachen". Eine vielfach kolportierte Nulllohnrunde für Pensionisten dementierte Mitterlehner jedoch. Eine Erbschafts- und Schenkungssteuer "wird nicht kommen, mit uns zumindest sicher nicht", konstatierte der Minister weiter. Mögliche Koalitionspräferenzen ließ sich Mitterlehner dagegen nicht entlocken, wollte jedoch - trotz gleichzeitiger Kritik - selbst die FPÖ nicht im Vornherein ausschließen.

Bundeskanzler Werner Faymann hat sich am Samstag zurückhaltend zum Sparpaket geäußert: „Es gibt keine abgeschlossenen Vereinbarungen zu Pensionen, Pensionsrecht und Beamten. Ich halte es nicht für zielführend, mit einzelnen Punkten an die Öffentlichkeit zu gehen“, sagte Faymann in Anspielung auf das Interview von Vizekanzler Spindelegger im KURIER. Die Details, die sein Gegenüber nennt, will der SPÖ-Chef vorerst nicht kommentieren. Eine in den Raum gestellte Null-Runde bei Pensionisten komme aber „nicht in Frage“; ebenso wenig Kürzungen bei Pensionen unter 1000 Euro pro Monat.

Sozialminister Rudolf Hundstorfer ( SPÖ) will außerdem nichts von einer Erhöhung des Antrittsalters bei der Hacklerregelung wissen. Auch bei der Korridorpension stellt Hundstorfer die von Spindelegger verkündete Erhöhung des Antrittsalters von 62 auf 63 Jahre in Abrede. Dies sei „nicht Teil des Pensionspaketes, das von der Regierungskoalition ausverhandelt wird“, hieß es in einer Aussendung des Sozialministers.