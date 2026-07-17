Recherche: FPÖ-Gründer ausschließlich Altnazis

Dass einstige Nationalsozialisten eine wichtige Rolle bei der Gründung der FPÖ vor rund 70 Jahren gespielt haben, ist bekannt. Die Dichte ehemaliger NSDAP - Mitglieder in den Anfangsjahren der Partei war laut Recherchen des deutschen Wochenmagazins Spiegel in der Mitgliederkartei der NSDAP allerdings noch höher als bisher bekannt. Demnach bestand die blaue Parteiführung der ersten Jahre ausschließlich aus ehemaligen Mitgliedern der Nazi-Partei .

So finden sich laut „Spiegel“ alle vier Mitglieder des sogenannten Proponentenkomitees, das die FPÖ zunächst provisorisch führte, in der Kartei. Dasselbe gelte für das Quartett, das nach dem ersten Parteitag im April 1956 die Kontrolle übernahm. Auch ein Wechsel 1958 brachte lediglich ein weiteres ehemaliges NSDAP-Mitglied in die Parteiführung. Die Recherchen bestätigen auch die von Experten geäußerte Kritik an dem 2019 von der FPÖ präsentierten Historikerbericht.

Angebliche Unparteiische tauchen in NSDAP-Kartei auf

Denn mehrere Parteifunktionäre, die in dem Bericht als „Unparteiische“ bezeichnet oder gar nicht erwähnt wurden, tauchen in der NSDAP-Kartei auf. So wurde der Vorsitzende des FPÖ-Gründungskomitees, Franz Rainer, kurz nach dem „Anschluss“ Mitglied der Hitler-Partei. Bereits 1933 beigetreten war der spätere steirische FPÖ-Landesparteichef Alexander Götz senior. Die im Historikerbericht nicht erwähnte spätere FPÖ-Bundesfrauenleiterin Wilma Jobst trat 1938 bei.