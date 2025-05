Kriegsende 1945: Warum die FPÖ nicht unumwunden von einer Befreiung spricht

Hinzu kommen noch andere Faktoren: Nicht nur in der FPÖ, sondern in ganz Österreich wurde nach 1945 der sogenannte Opfermythos gepflegt. Bis in die 1990er Jahre wurde in Schulen die Haltung vertreten, Österreich sei das erste Opfer Adolf Hitlers gewesen. Mit folgendem Hintergrund: Die Alliierten erklärten in der Moskauer Deklaration, dass der "Anschluss" Österreich an Hitlerdeutschland ungültig war. Mit dieser Argumentation konnte man Österreich wieder selbstständig werden lassen, für die Souveränität des Landes war die Moskauer Deklaration wichtig. Gleichzeitig unterwanderte die fortgeschriebene Opfer-Rolle viel zu lange eine selbstkritische Betrachtung Österreichs. Denn viele Österreicher waren Täter. Spätestens mit der Rede des damaligen Kanzlers Franz Vranitzky, der 1995 im Nationalrat auf die Täter-Rolle Österreichs im Holocaust bzw. im Zweiten Weltkrieg verwies, ist der Opfer-Mythos überholt. Dass er weiter gepflegt wird, ist eine andere Sache.