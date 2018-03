Sparpläne für Justiz „fast eine Kampfansage“

Die Regierung will schärfere Verfolgung von Sexualstraftaten, sie will Asylverfahren schneller abschließen, setzt auf mehr Sicherheit und stellt 2100 neue Polizisten ein.

Nur: Bei jenen, die bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften an der Realisierung dieser Wahlversprechen arbeiten, soll gespart werden. „Es entsteht ein sicherheitspolitischer Flaschenhals, weil das Mehr an Polizisten und Gesetzen zu einem Mehr an Anzeigen führt, das wir nicht mehr bewältigen können“, sagt Sabine Matejka , Präsidentin der Richtervereinigung.

200 Kanzleimitarbeiter bzw. Rechtspfleger sollen in den nächsten zwei Jahren eingespart werden, 40 Richterposten sollen nicht mehr nachbesetzt werden – sie gelten zwar als „Überhang“, werden laut der Standesvertreterin aber gebraucht. „Bei Großverfahren wie dem Buwog-Prozess werden über längere Zeit einzelne Richter blockiert, im Hintergrund sind Mitarbeiter mit Aktenbergen konfrontiert.“ Dazu komme das neue Erwachsenenschutzgesetz – 60.000 Sachwalterschaften müssen heuer geprüft werden. „Dafür wurden 13 neue Richter zugesagt, stattdessen wird gestrichen.“

Ein Problem haben jetzt Richteramtsanwärter, die nach jahrelanger Ausbildung kaum Chancen auf eine Anstellung haben. Die Sparpläne der Regierung seien „fast eine Kampfansage“, sagt Matejka – man will sich wehren.