Sparpaket zwingt auch Außenamt zum Kürzen

Ursprüngliche Pläne Spindeleggers, österreichische Botschaften mit jenen anderer EU-Staaten zusammenzulegen und so erheblich Geld zu sparen, erwiesen sich als nicht haltbar. "Da haben uns die großen EU-Länder einen Strich durch die Rechnung gemacht", sagte der Außenminister. "Sie haben sich jeweils geweigert, ihre eigenen Botschaften aufzugeben."

Geplant aber ist, etwa in New York, in Rom und in Brüssel, wo es jeweils mehrere österreichische Vertretungen gibt, diese an einem einzigen Standort zusammenzuführen.

Mindestens zehn Prozent will das Außenministerium heuer bei Dienstreisen und Repräsentationsmittel einkürzen. Zudem wird ein Fünftel der insgesamt 20 Mio. Euro sogenannter "freiwilliger Beiträge" gestrichen. Ein Teil davon floss bisher an die UNRWA, das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge.

Nicht gespart wird hingegen bei der Auslandskultur und der Entwicklungszusammenarbeit. Diese beträgt nach Kürzungen in den Vorjahren allerdings schon jetzt nur noch 0,3 Prozent des BIP, ein Wert, der sich kaum noch kürzen lässt.