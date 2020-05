Sparpaket: Worauf die Regierung zusteuert

Es macht keinen Sinn, Einzelmaßnahmen herauszupicken. Am Ende wird man sehen, was herauskommt. Wir wollen ein Gesamtpaket.“

Mit solchen Stehsätzen beantworten Regierungsvertreter derzeit Fragen zum Sparpaket. Kanzler Werner Faymann ( SPÖ) warb gestern nach dem Ministerrat um Verständnis dafür. Details bekanntzugeben, könnte die Gespräche gefährden.

Aber nicht alles, was konspirativ ablaufen soll, bleibt im Verborgenen. So fand der KURIER etwa heraus, dass die Verhandlungen am Wochenende in der Politischen Akademie (PolAk) der ÖVP in Wien-Meidling über die Bühne gegangen sind. Faktum ist auch, dass Kanzler Faymann und Vizekanzler Michael Spindelegger ( ÖVP) ihre Minister in einigen Tagen wieder zu „Beichtstuhlgesprächen“ bitten werden. Im Renner-Institut, dem SPÖ-Pendant zur PolAk? „Sicher nicht!“, antwortet ein Insider schmunzelnd.

Sicher ist hingegen, dass sich die Koalitionspartner bei Pensionen und Gesundheit bereits nähergekommen sind. Wie berichtet, soll die Frühpension für unter 50-Jährige praktisch abgeschafft werden – mit Ausnahmen für Schwerkranke. Im Gesundheitsbereich wollen SPÖ und ÖVP 1,8 Milliarden Euro einsparen. Keine Einigung ist bei den ÖBB in Sicht (siehe auch Politik von innen).