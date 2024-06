Sparpaket: SPÖ fordert Kassasturz, Finanzministerium warnt vor "Wahlkampfzuckerl"

Der Erste war Christoph Badelt: Durchaus überraschend sagte der Chef des Fiskalrats vergangene Woche, dass er - erstens - die Prognosen des Finanzministeriums nicht teile und - zweitens - mit einem deutlichen Sparpaket im nächsten Jahr rechne. Immerhin müsse Österreich laut EU-Kommission jährlich 0,5 Prozent einsparen, um mit den Defizit- und Schuldenregeln der Union nicht in Konflikt zu geraten.

Am Dienstag griff SPÖ-Budgetsprecher Kai Jan Krainer das Thema auf und kam zu einer ähnlichen Einschätzung wie Badelt: Zwischen zehn und zwölf Milliarden Euro müsse Österreich in der nächsten Legislaturperiode einsparen. Das ergebe sich aus einem Schreiben der Kommission, in dem länderspezifische Empfehlungen zur Konsolidierung des Budgets enthalten sind.

Krainer kritisierte in dem Zusammenhang auch Finanzminister Magnus Brunner: Er, also Brunner, hätte den nämlichen Brief der Kommission selbst veröffentlichen können bzw. müssen. Zudem forderte Krainer einen Kassasturz vor der Nationalratswahl. Nur so wisse die nächste Bundesregierung bzw. der neu gewählte Nationalrat, von welchen Zahlen man beim Budget auszugehen hat.